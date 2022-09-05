Илон Маск раскритиковал сериал «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon

Самый богатый человек в мире Илон Маск резко негативно высказался в адрес сериала «Властелин колец: Кольца власти», который позиционируется как самый дорогой в истории.

По мнению американского бизнесмена, писатель Толкин, творчество которого легло в основу нового проекта от Amazon, был бы недоволен качеством сериала.

«Толкин в гробу переворачивается. Почти каждый мужской персонаж трус или придурок, или и то, и другое. Только Галадриэль (эльфийская владычица – ред.) смелая, умная и милая», – написал Маск в своем Twitter.

Отметим, что «Властелин колец: Кольца власти» является телесериалом в жанре фэнтези, основанном на романе-эпопее Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и приложениях к нему. Его для стримингового сервиса Prime Video создали Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей.

Сюжет проекта рассказывает о Второй эпохе легендариума Толкина. В 2017 году компания Amazon приобрела права на адаптацию за 250 миллионов долларов и обязалась выпустить пять сезонов с бюджетом как минимум в размере 1 миллиарда долларов, что делает «Кольца власти» самым дорогим сериалом в истории.

2 сентября, в пятницу, состоялась премьера первых эпизодов, которые многие зрители восприняли негативно. По мнению их мнению, авторы сериала ненавидят творчество Толкина. Помимо этого, возмущенных зрителей не устраивает то, что цвет кожи и внешний вид многих героев не соответствует литературному варианту, а также навязывание современной политической и культурной повестки.

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