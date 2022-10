Компания Илона Маска SpaceX заявила, что Деннис Тито и его жена Акико отправятся в частный полёт вокруг Луны.

Об этом сказано в публикации SpaceX.

«Я хотел побывать на Луне с момента моего первого полета в космос», – прокомментировал это во время пресс-конференции 82-летний Тито.

Известно, что Деннис – первый в истории космическиq турист. В 2001 году он вместе с *россией совершил полёт на Международную космическую станцию. Тито также является американским бизнесменом и мультимиллионером, а его супруга – крупным инвестором в недвижимость.

На сей раз он приобрёл два места из десяти на корабле Starship компании SpaceX, который за 7 дней пролетит вокруг Луны на расстоянии 200 километров и вернётся обратно на Землю. Это реализуют рамках программы Polaris и dearMoon. Таким образом, Тито и Акико могут стать первой супружеской парой, совершившей полёт вокруг Луны.

В данный момент не сообщается, когда именно состоится полет, являющиеся третьим в приоритете среди других трёх частных полётов, запланированных компанией. По словам бизнесмена, он понимает, что ожидание может длиться годами, но он годов к этому.

