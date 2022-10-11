Илон Маск разговаривал с путиным перед твитом о мирном плане для Украины — СМИ

Основатель и гендиректор SpaceX якобы сказал российскому президенту, что необходимо сделать все для избежания ядерного удара.

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск непосредственно общался с президентом россии владимиром путиным, прежде чем опубликовать скандальное предложение прекратить войну в Украине, которое предполагало бы передачу территорий рф.

Об этом сообщает портал Vice.

Так, по словам представителя Eurasia Group Яна Бреммера, Маск сказал ему, что путин «готов к переговорам», но только если Крым останется российским, если Украина примет форму постоянного нейтралитета, и Украина признает аннексию россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

«Путин сказал ему, что эти цели будут достигнуты «не смотря ни на что», включая потенциал ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым, который россия аннексировала в 2014 году. … Маск сказал ему, что «надо сделать все во избежание такого результата», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, 3 октября основатель и гендиректор SpaceX сделал ряд скандальных заявлений о войне россии* в Украине. Так, Маск сказал, что эта ситуация может завершиться ядерной войной, хоть это развитие событий он считает маловероятным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска, который предложил способы завершения войны. Украинский лидер предложил пользователям соцсети Twitter принять участие в опросе «Какой Илон Маск вам нравится больше?», где представлены два варианта ответов: «Тот, что поддерживает Украину», и «Тот, что поддерживает россию».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!