Илон Маск перестал бороться с российской пропагандой в Twitter

Американский миллиардер очень аккуратно выражается в адрес россии и конкретно путина, но в его словах и действиях можно рассмотреть некую поддержку рф.

Пропагандисты из рф* активно используют все доступные социальные сети, включая Twitter, для продвижения своих идей и влияния на общественное мнение по всему миру. Учитывая это, Twitter регулярно удаляет аккаунты, связанные с российской пропагандой, и предпринимает меры по борьбе с ее распространением. Однако все изменилось с появлением Илона Маска в Twitter.

Подробнее об этом информирует nnews.

Благодаря своей популярности и влиятельности, новый владелец сети сразу же занял первое место в рейтинге наиболее известных и влиятельных персон в социальных сетях. В целом, как только Маск зарегистрировался в Twitter, ему удалось привлечь более 10 миллионов подписчиков, что сделало предпринимателя одним из самых читаемых юзеров в этой социальной сети.

И из-за большой популярности владельца сети, и, как следствие, для привлечения большего количества пользователей, Twitter временно прекратил блокировать пропагандистские каналы, которые работают в пользу рф. Поэтому борьба с российской пропагандой остается актуальной задачей для всех ведущих социальных платформ, включая Twitter.

Новость дополняется…

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!