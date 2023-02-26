Илон Маск снова сделал скандальное заявление по Украине

После начала полномасштабной войны в Украине, многие мировые знаменитости выступили в поддержку украинского народа. Но были и те, кто весьма неоднозначно выражался касательно военного конфликта двух государств.

Илон Маск — один из тех, кто открыто не поддерживает российскую федерацию* в войне с Украиной, но ретранслирует вполне себе пророссийские нарративы. К примеру недавно, Макс назвал Революцию Достоинства «переворотом».

Таким образом, Илон Маск в который раз выставил войну в Украине каким-то нелепым вооруженным конфликтом кучки людей, и не пытался даже вникнуть в ситуацию, которая происходит в Европе. При этом, Илону Маску ответили из Офиса Президента Украину, сообщает РБК-Украина.

В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк рекомендовал американскому бизнесмену не читать российскую пропаганду.

«Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Поработившиеся общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — ответил Подоляк.

В целом, ситуация понятна. Илон Маск входит в группу трампистов, которые всячески выступают против военной поддержки Украины. И хотя американский изобретатель и помог украинцам в начале войны, предоставив им в пользование спутники Starlink, в последнее время его нарративы вполне очевидны и прозрачны — «с россией нужно считаться, украинцам нужно сдаваться, иначе будет Третья мировая война и путин запустит ядерную ракету».

Ранее «Курсор» информировал, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского бизнесмена Илона Маска в «скручивании лайков».

Напоминаем, что владелец Twitter и SpaceX Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире. По данным Forbes, Бернар Арно, исполнительный директор материнской компании Louis Vuitton, LVMH, получил титул самого богатого человека в мире.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!