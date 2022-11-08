Илон Маск планирует сделать доступ к Twitter платным: СМИ

Миллиардера раскритиковали за то, что он якобы поделил персонал на «тех, кто работает над его любимыми проектами», и на «всех остальных».

Американский бизнесмен Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к социальной сети Twitter платным, но пока что у него отсутствует четкий план.

Об этом сообщает Platformer со ссылкой на источники.

Есть разные версии того, как Маск внедрит подобные изменения. Согласно одной из них, пользователи столкнутся с ограничением ежемесячного времени на посещение соцсети, по истечению которого сервис можно будет использовать по подписке.

По словам собеседника журналистов, эта идея принадлежит одному из консультантов Маска, Дэвида Саксу, который помогал бизнесмену во время покупки Twitter. Сейчас он ведёт подкаст, прослушивание которого новый гендиректор якобы сделал обязательным для некоторых отделов.

В данный момент не сообщается, во сколько может обойтись доступ к платформе и как будет осуществляться оплата. По информации источника, что Маск и Сакс недавно обсуждали такое нововведение.

Также инсайдер критикует Маска из-за того, что тот якобы поделил персонал на «тех, кто работает над его любимыми проектами», и на «всех остальных». Первые, по его словам, «работают по 20 часов в день», а вторые – «просто сидят без дела».

«Несколько команд, которые заняты его любимыми проектами, работают по 20 часов в день. Но большая часть сотрудников просто ничем не занимается. Отсутствуют субординация, приоритеты, организационная структура и, во многих случаях, представление о том, кто ваш менеджер или команда», – сказал собеседник.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск попал в скандал из-за мема с нацистским солдатом.

Также «Курсор» сообщал, что в ООН заявляют о нарушении Илоном Маском прав человека после покупки Twitter.