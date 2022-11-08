Илон Маск попал в скандал из-за мема с нацистским солдатом

Твит появился на фоне ряда антисемитских высказываний американских знаменитостей, а именно рэпера Канье Уэста и игрока НБА Кайри Ирвинга.

Илон Маск, который в октябре стал владельцем платформы Twitter, в понедельник опубликовал в Твиттере мем с немецким нацистским солдатом, сравнив современные социальные сети с методами коммуникации в начале 20-го века.

Hi Elon, not sure if you did so intentionally, but that picture is of a Nazi soldier. Given the relentless hate already directed at Jews on this platform, and this week marking 84 years since the Kristallnacht, may I respectfully ask you to please withdraw this image. Thank you. — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 7, 2022

«Привет, Илон, не уверен, что вы сделали это намеренно, но на этой фотографии изображен нацистский солдат, — ответил ему адвокат по правам человека Арсен Островский. — Безжалостная ненависть, направленная на евреев, уже и так наблюдается на этой платформе, и особенно на этой неделе, когда исполняется 84 года со дня «Хрустальной ночи», могу я почтительно попросить вас удалить это изображение».

Twitter и его противоречивый новый владелец Илон Маск, который, по данным Forbes, является самым богатым человеком в мире, заполонили заголовки СМИ с того момента, как Маск поглотил соцсеть 27 октября.

Маск начал свое пребывание в должности владельца Twitter, уволив одних из ведущих менеджеров компании. Затем он пообещал разблокировать известные учетные записи, которые ранее были заблокированы, такие как аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа и скандального инфлюенсера Эндрю Тейта.

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