Илон Маск поставил ультиматум сотрудникам Twitter

Бизнесмен хочет сделать все, чтобы спасти свою новую компанию.

Американский предприниматель сделал работникам Twitter предложение, касающееся режима их дальнейшей работы.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации журналистов, Маск поставил своих работников перед выбором: они тяжело работают ради спасения Twitter или просто увольняются с выплатой 3-месячной зарплаты. В частности, он предлагает:

«кранчить» (работать до поздней ночи с высокой эффективностью)

много программировать

невозможность работать удаленно

доделывать релиз Twitter Blue с галочками и успеть завершить процесс к 29 ноября

Ультиматум нужно принять или отвергнуть до 17:00 четверга, 17 ноября.

Также «Курсор» сообщал, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.