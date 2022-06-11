Илон Маск потроллил британского политика за пророссийские взгляды

Илон Маск на русском языке ответил политику из Великобритании Джорджу Галлоуэю, который высказывал свою поддержку агрессивной политики путина.

Политический деятель Великобритании Джордж Галлоуэй после своих пророссийских комментариев в Twitter заметил над своим аккаунтом метку «медиа, связанное с рф*».

Его возмущение Илон Маск, который поддерживает сопротивление украинского народа вторжению россии, прокомментировал в свойственной ему ироничной манере.

Он написал на русском языке: «Прости товарищ».

«Курсор» ранее сообщал, что Илон Маск планирует запустить на Марс тысячи ракет. Маск также подтвердил свое обоснование разработки ракеты, которая в конце концов сможет доставить людей на Марс.

Редакция информировала, что глава Еврокомиссии посетила Киев для обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС. Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить условия предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и возможности оказания послевоенной экономической поддержки для восстановления страны.

Также мы писали, что китайская делегация не покидала зал во время выступления Зеленского на азиатском саммите по безопасности. Первоначально распространялась информация, что во время его речи китайская делегация покинула зал, тем самым показав свое отношение к войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!