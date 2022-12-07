Илон Маск представил защищенную спутниковую связь для военных

Спутники Starshield будут иметь на борту отказоустойчивые криптографические системы для безопасной обработки данных и установления защищенных каналов связи.

Компания Илона Маска SpaceX создала новую бизнес-единицу – подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США.

Об этом сообщает портал Mediasat.

Отмечается, что по сути, Starshield – это более защищенная и технологически продвинутая версия Starlink для военных. Спутники Starshield будут иметь на борту отказоустойчивые криптографические системы для безопасной обработки данных и установления защищенных каналов связи.

Спутниковые системы, разработанные Starshield, будут совместимы с уже имеющимися военными космическими и правительственными аппаратами. Для интеграции с ними будет использоваться межспутниковая лазерная связь.

Starshield также поддерживает «спутники с системой зондирования». Скорее всего, речь идет о спутниках-шпионах.

Крупнейшим заказчиком Starshield станет Пентагон, который проявляет большой интерес к возможностям Starlink и финансирует запуски ракет SpaceX, несущих военные спутники. Кроме того, новому подразделению может быть доверена разработка космических платформ, позволяющих выводить «полезные нагрузки» в интересах национальной безопасности.

При этом не исключено, что доступ к системе будет предоставляться и другим государствам. Впрочем, выстроенная властями США система ограничивает экспорт оборонных технологий. Хотя SpaceX и является частной компанией, она, вероятнее всего, не сможет предложить специальные сервисы другим странам.

Как сообщал Курсор, яркое свечение спутника BlueWalker 3, который будет обеспечить мобильной связью даже самые далекие точки планеты, искажает видимость других объектов космоса.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос спутник связи BlueWalker 3 еще 10 сентября. Но в скором времени планируют запустить целую сеть таких устройств, которые покроют околоземное пространство. Их свет будет перекрывать свечение звезд на ночном небе, опасаются астрономы.

Ранее Курсор писал, что ученые превратили световое «эхо» черной дыры в звук.