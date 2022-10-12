Илон Маск выпустил парфюм с ароматом сожженных волос: как выглядит и сколько стоит

«С таким именем, как у меня, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен — почему я вообще так долго этому сопротивлялся!?» — спросил Маск в Twitter.

Самый богатый человек в мире Илон Маск учуял новую возможность заработать на причудливых продуктах, выпустив духи под названием «Burnt Hair», которые, по его словам, были проданы тиражом 10 000 флаконов и заработали миллион долларов всего за несколько часов.

«С таким именем, как у меня, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен — почему я вообще так долго этому сопротивлялся!?» — спросил Маск в Twitter.

«Самый лучший аромат на Земле!», – подписал Маск фото, а в шапке профиля обозначил себя как продавца парфюмерии.

«Сущность отвратительного желания» — такое описание у парфюма Маска, который стоит 100 долларов за бутылку.

Миллиардер характеризует свое детище как «аромат для мужчин, который поможет им выделяться из толпы».

Амбиции Маска на протяжении многих лет варьировались от колонизации Марса до создания новой устойчивой энергетической экономики, и в процессе он построил Tesla, ракетную компанию SpaceX и более мелкие фирмы.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск нашел решение конфликта Китая с Тайванем.