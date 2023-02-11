Илон Маск рассказал, когда человек «весьма вероятно» отправится на Марс

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск в очередной раз заявил, что «весьма вероятно», что человек отправится на Марс через 10 лет, объясняя свои сроки тем, что он «врожденный оптимист».

В пятницу Маск ретвитнул видео, опубликованное его аэрокосмической фирмой, показывающее успешный испытательный пуск ракеты-носителя прототипа Starship. «Однажды Starship доставит нас на Марс», — написал он в подписи к своему посту. Примечательно, что Starship является самой мощной ракетой из когда-либо созданных. Согласно веб-сайту SpaceX, она «будет доставлять как экипаж, так и грузы на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше».

В пятницу, когда один пользователь спросил Маска о том, когда люди смогут отправиться на красную планету, босс SpaceX сказал: «Я должен признать, что являюсь врожденным оптимистом (иначе SpaceX и Tesla не существовали бы), и я думаю, что 5 лет — возможно, и 10 лет — весьма вероятно».

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