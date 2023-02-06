Маск: запуск Starship возможен в следующем месяце

SpaceX планирует использовать ракету-носитель для перевозки людей и грузов на Луну и на Марс.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск подтвердил, что ракета-носитель Spaceship компании может быть готова к запуску в марте. «Если оставшиеся тесты пройдут хорошо, мы попытаемся запустить Starship в следующем месяце», — написал он в Twitter.

В январе Маск сказал, что Starship может быть готов к испытательному полету в конце февраля, а запуск в марте «кажется весьма вероятным». Starship предназначен для многоразового использования, и SpaceX планирует использовать его для перевозки людей и грузов на Луну и на Марс.

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