Илон Маск рассказал, верит ли в существование инопланетян и жизни во Вселенной

Маск сказал, что во время своих исследований космических технологий он не видел никаких признаков инопланетной жизни, свидетельств инопланетных технологий или вообще инопланетной жизни.

В среду Илон Маск виртуально появился на Всемирном правительственном саммите 2023 года в Дубае, где он затронул множество тем, включая то, что происходит в Tesla и Twitter, а также существование инопланетян. Мохаммад Абдулла Аль-Гергави, министр по делам кабинета министров ОАЭ, который модерировал заседание, рассказал о случаях, когда США сбивали неопознанные летающие объекты (НЛО) на прошлой неделе, и спросил Маска: «Это инопланетяне или нет»?

Бизнесмен-миллиардер немного усмехнулся, прежде чем сказать: «Я не думаю, что это инопланетяне, нет».

Назвав это интересным вопросом, он дал развернутый ответ. «Если Вселенная действительно так стара, как считает наука, и где же инопланетяне? Если она действительно существует уже 13,8 миллиарда лет, тогда не должны ли инопланетяне быть повсюду?»

Он также сказал, что во время своих исследований космических технологий он не видел никаких признаков инопланетной жизни, свидетельств инопланетных технологий или вообще инопланетной жизни. «И я думаю, что я знал бы. Вы знаете, SpaceX… Я не думаю, что кто-то знает о космосе больше, чем я, или, по крайней мере, о космических технологиях», — отметил он.

Сказав это, он также добавил, что отсутствие инопланетной жизни во Вселенной «на самом деле вызывает беспокойство».

«На самом деле это может означать, что цивилизация подобна крошечной свече в бескрайней тьме. И очень уязвимой крошечной свече, которую можно легко задуть», — добавил он.

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