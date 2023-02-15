Маск рассказал, почему наложит ограничения на использование Starlink в Украине

Илон Маск опасается, что доступ к Starlink в Украине может привести к новой мировой войне.

Илон Маск заявил, что наложит ограничения на его использование Starlink для ВСУ.

Его заявление прозвучало после того, как бывший астронавт НАСА и капитан ВМС США Скотт Келли написал миллиардеру в Твиттере: «@elonmusk Украина отчаянно нуждается в вашей постоянной поддержке. Пожалуйста, восстановите полную функциональность ваших спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения — это не наступательная способность. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Помогите. Спасибо».

В ответ новый генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. «Вы достаточно умны, чтобы не глотать СМИ и прочую пропагандистскую чушь. Starlink — это коммуникационная опора Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения разрушены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к до Третьей мировой войны», — сказал он.

Отметим, что на конференции в Вашингтоне в начале этого месяца Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, раскритиковала использование Киевом услуги спутникового интернета. Она сказала: «Он никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

С тех пор, как россия начала бомбить коммуникационную и энергетическую инфраструктуру Украины, страна полагалась на сеть из 2200 низкоорбитальных спутников как на спасательный круг.

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