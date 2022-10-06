Илон Маск сделал новое скандальное заявление об Украине

09:51, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Бизнесмен поспорил с американским сенатором по поводу судьбы оккупированных областей Украины.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что «в восточных регионах Украины большинство населения предпочитает россию». Об этом он написал в Twitter в ответ на критику его мирного плана со стороны американского сенатора Линдси Грэма.

Маск выразил позицию, что необходимо «поддерживать свободу людей, живущих в любом конфликтном регионе».

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и предпочитают рф», – написал он.

Чтобы аргументировать свою позицию, Маск продемонстрировал карту электоральных предпочтений десятилетней давности – в 2012 году. На этой карте видно, что в южных и восточных областях Украины большинство населения голосовало за пророссийскую Партию регионов.

«Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к россии, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел», – отметил он.

В то же время, комментаторы ответили картой с результатами президентских выборов 2019 года, которая демонстрирует, что большинство почти во всех регионах Украины отдали свои голоса за Владимира Зеленского.

илон маск сделал новое скандальное заявление об украине 6 октября, 2022

Также старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро предложил Маску пересмотреть карту с результатами референдума 1991 года о независимости Украины. Большинство во всех регионах поддержало независимость.

«Курсор» писал ранее, что у Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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