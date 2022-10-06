Илон Маск сделал новое скандальное заявление об Украине

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что «в восточных регионах Украины большинство населения предпочитает россию». Об этом он написал в Twitter в ответ на критику его мирного плана со стороны американского сенатора Линдси Грэма.

Маск выразил позицию, что необходимо «поддерживать свободу людей, живущих в любом конфликтном регионе».

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и предпочитают рф», – написал он.

Obviously, not everyone who voted for the pro-Russia party wanted to join Russia, but it would also be inaccurate to say that none did. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Чтобы аргументировать свою позицию, Маск продемонстрировал карту электоральных предпочтений десятилетней давности – в 2012 году. На этой карте видно, что в южных и восточных областях Украины большинство населения голосовало за пророссийскую Партию регионов.

«Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к россии, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел», – отметил он.

В то же время, комментаторы ответили картой с результатами президентских выборов 2019 года, которая демонстрирует, что большинство почти во всех регионах Украины отдали свои голоса за Владимира Зеленского.

Также старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро предложил Маску пересмотреть карту с результатами референдума 1991 года о независимости Украины. Большинство во всех регионах поддержало независимость.

This is the map for the Ukrainian independence vote in 1991. Every single region voted for independence, including Crimea. Please stop with this pic.twitter.com/09CZHnEp9z — Paul Massaro (@apmassaro3) October 6, 2022

«Курсор» писал ранее, что у Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!