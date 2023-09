Илон Маск "слил" фото с образом Эмбер Херд для их ролевых игр

Актриса предстала в образе Ангела из известной видеоигры.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Мас опубликовал откровенную фотографию Эмбер Херд, позировавшей в геймерском образе.

Так, миллиардер поделился с аудиторией снимком актрисы, на котором она представлена в образе Ангела из известной компьютерной игры Overwatch.

New Elon Musk biography reports he asked ex-girlfriend Amber Heard to cosplay Mercy from Overwatch pic.twitter.com/4XJJOyz8Xp

