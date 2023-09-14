Илон Маск "слил" фото с образом Эмбер Херд для их ролевых игр

Актриса предстала в образе Ангела из известной видеоигры.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Мас опубликовал откровенную фотографию Эмбер Херд, позировавшей в геймерском образе.

Так, миллиардер поделился с аудиторией снимком актрисы, на котором она представлена в образе Ангела из известной компьютерной игры Overwatch.

New Elon Musk biography reports he asked ex-girlfriend Amber Heard to cosplay Mercy from Overwatch pic.twitter.com/4XJJOyz8Xp — Dexerto (@Dexerto) September 12, 2023

Стоит упомянуть об отрывке из биографии американского миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном. Там сказано, что в начале знакомства с Херд миллиардер сказал ей, что она напоминает ему Мерси, его любимого персонажа из видеоигры Overwatch.

По этой причине Эмбер на протяжении около 2 месяцев разрабатывала костюм этого персонажа, чтобы порадовать Илона в ролевых играх. Однако в книге сказано, что их отношения носили изнурительный характер – пара ссорилась всю ночь, а после Маск не мог покинуть постель до полудня.

"Самые болезненные из отношений у него были с актрисой Эмбер Херд, которая втянула его в темный водоворот, который длился более года и вызывал глубокую боль, которая сохраняется и поныне. Это было жестоко", – сказано в книге.

"Курсор" сообщал, что Илон Маск отреагировал на слухи, возникшие вокруг его встречи с Нетаниягу.

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