Илон Маск отреагировал на слухи, возникшие вокруг его встречи с Нетаниягу

Он прокомментировал цели встречи.

Миллиардер Илон Маск отреагировал на информацию американских журналистов о том, с какой целью состоится его встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

"Этот разговор был запланирован несколько недель назад, и он будет посвящен искусственному интеллекту, а не Антидиффамационной лиге", – заявил он.

Ранее "Курсор" сообщал, что премьер-министр Нетаниягу проведет встречи с миллиардером Илоном Маском, когда посетит США. По информации издания The Washington Post, это произойдет в понедельник, 18 сентября, в Сан-Франциско.

Журналисты утверждали, что с помощью встречи, среди всего прочего, хотят сгладить противоречия, возникшие на почве антисемитизма между Маском и рядом правозащитных организаций, в том числе, и Антидиффамационной лиги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Помимо этого недавно стало известно, что Илон Маск научился гипнозу и убедил свою сестру, что она собака.