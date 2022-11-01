Илон Маск задумал ввести в Twitter платную верификацию: сколько будем платить

Миллиардер готов уволить собственную команду, если она не введет новую функцию до 7 ноября.

Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск планирует ввести в социальной сети платную верификацию.

Об этом сообщает The Verge.

По информации издания, подписка в 20 долларов в месяц позволит пользоваться «галочками», которые раньше были бесплатными.

Отмечается, что Илон Маск готов уволить собственную команду, если она не введет новую функцию до 7 ноября.

Кроме того, компания планирует сменить платную подписку Twitter Blue. В частности, к ней могут добавить больше возможностей.

По новой идее планируется повысить стоимость подписки с 5 долларов до 20. В ней будет предусмотрено включить возможность получения подтверждения верификации, которая будет действовать на период подписки. Если у пользователя уже есть «галочка», то у него есть 90 дней для оформления платной подписки. В противном случае его лишат синей «галочки» у имени профиля.

Как сообщал Курсор, Илон Маск объяснил свое решение о приобретении социальной сети Twitter. По словам бизнесмена, существует много спекуляций о том, зачем он стал владельцем соцсети, но «большинство среди них – неправда».

Маск утверждает, что он купил Twitter, потому что для будущего цивилизации нужна единая цифровая городская площадь, где без прибегания к насилию может происходить обсуждение разных мировоззрений.

Маск утверждает, что большинство традиционных СМИ начали провоцировать и обслуживать экстремалов ради денег. Однако, это привело к потере возможности диалога между людьми.

По этой причине Маск и решил стать владельцем Twitter. По его словам, он сделал это «не потому, что это легко», и «не ради заработка денег».

«Я сделал это в попытках помочь человечеству, которое я очень люблю. И я делаю это с чувством смирения, осознавая, что риск не справиться с поставленной задачей очень реален», – сказано в сообщении.

Также Курсор сообщал, что Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter со своей раковиной.