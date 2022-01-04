Илон Маск заработал рекордную сумму за день

Сообщается, состояние Маска в понедельник выросло на 33,8 миллиарда долларов. Теперь его капитал насчитывает 304,2 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Tesla побила свой рекорд в поставках электрокаров. Из-за этого цена на акции компании взлетела, что стало причиной нереального скачка состояния Илона Маска.

Акции компании, производящей электрокары, выросли на 13,5% до 1199,78 долларов за одну после объявления результатов четвертого квартала по поставкам автомобилей.

Ранее стало известно, что цена компании выросла. С начала декабря стоимость Tesla становит более 1 триллиона долларов.

Личный капитал основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска в прошлом году достиг рекордных 340 миллиардов долларов, что превысило чистую стоимость капитала Джона Д. Рокфеллера с поправкой на инфляцию и на некоторое время сделало его самым богатым человеком за всю современную историю.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Tesla вновь отзывает сотни тысяч автомобилей.

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