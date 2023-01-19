Индия опередила Китай по количеству населения

В скором времени Индия может стать самой быстрорастущей крупной экономикой в ​​мире.

Индия превзошла Китай как самую густонаселенную страну в мире ‒ население этой страны на конец 2022 года составляло 1,417 миллиарда человек, согласно оценкам World Population Review.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это чуть более чем на 5 миллионов больше, чем 1,412 миллиарда, о которых сообщил Китай во вторник, когда власти объявили о первом снижении количества населения с 1960-х годов. Таким образом Индия обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной в мире.

Индия, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстрорастущей крупной экономикой в ​​мире. Чтобы максимально использовать демографический дивиденд, премьер-министру Нарендре Моди необходимо создавать рабочие места для миллионов людей, которые ежегодно выходят на рынок труда по мере того, как нация отказывается от сельскохозяйственных рабочих мест.

Предпринятое правительством в прошлом году решение ограничить срок службы солдат в вооруженных силах Индии четырьмя годами свидетельствует о том, что администрация испытывает трудности с созданием рабочих мест и выплатой пенсионных пособий. Моди, который должен переизбраться к маю 2024 года, настаивает на повышении доли производства в экономике до 25% с нынешних 14%

«По сути, необходима широкомасштабная программа роста для создания рабочих мест в разных секторах. И мы видим, что первые строительные блоки этого внедряются», — сказал экономист Сонал Варма.

Несмотря на быстрый экономический рост Индии до пандемии и ее относительно сильное восстановление после пандемии, около 800 миллионов человек по-прежнему полагаются на бесплатные продовольственные пайки от правительства, крупнейшую программу такого рода в мире.

«Курсор» сообщал, что в Китае демографический кризис.