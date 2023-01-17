Население Китая сократилось впервые за 60 лет: эксперты напоминают про массовый голод времен Мао

Дефицит рабочей силы и стремительное старение населения приведет к сокращению налоговых поступлений и взносов в пенсионную систему, которая и так находится под огромным давлением.

Население Китая сократилось впервые с 1961 года.

Об этом сообщает The New York Time со ссылкой на Национальное бюро статистики КНР.

Отмечается, что если эта тенденция продолжится, что повлечет серьезные последствия для экономики страны. Так, число умерших в Китае впервые за последние 60 лет превысило число родившихся за год.

«Население Китая сократилось примерно на 850 тыс. человек и сегодня составляет 1,41 млрд человек. В прошлом году в КНР родилось 9,56 млн человек, тогда как умерло 10,41 млн. В последний раз смертность превышала рождаемость во времена «Большого скачка» 1958-1960 годов – экономической политики Мао Цзэдуна, которая привела к массовому голоду», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что рождаемость в Китае снижается шестой год подряд. Ожидается, что к 2035 году 400 млн человек в КНР будут старше 60 лет, что составляет почти треть населения.

«Дефицит рабочей силы и стремительное старение населения приведет к сокращению налоговых поступлений и взносов в пенсионную систему, которая и так находится под огромным давлением», — пишет издание.

Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 новорожденных на 1 тыс. человек по сравнению с 7,52 – 2021 года, что стало самым низким уровнем рождаемости за всю историю наблюдений.

В Китае также зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1974 года: 7,37 смертей на 1 тыс. человек, по сравнению с 7,18 смертями годом ранее. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек.

Как сообщал Курсор, Китай может попытаться удержать США от доступа к Луне. Об этом предупредил администратор NASA Билл Нельсон.

«Китай может попытаться доминировать в богатых ресурсами районах Луны или даже полностью претендовать на нее и не допустить туда США», — заявил администратор NASA Билл Нельсон, предупредив, что Вашингтон и Пекин участвуют в новой космической гонке на Луну.

Также Курсор информировал о том, что Китай возмущен присутствием американского военного корабля в Тайваньском проливе.

«Военные корабли США часто играют мускулами во имя осуществления свободы судоходства. Речь идет не о том, чтобы сохранить регион свободным и открытым. Китай будет и впредь находиться в состоянии повышенной готовности и готов в любое время ответить на все угрозы и провокации, а также будет решительно защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюя.