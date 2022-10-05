Индия потеряла связь с орбитальным аппаратом на Марсе

Индийская марсианская орбитальная миссия (MOM), возможно, наконец подошла к концу своей деятельности после восьми лет, проведенных на орбите Красной планеты.

Наземные станции Индийской организации космических исследований (ISRO) потеряли связь с космическим кораблем. Точная причина еще не ясна.

По сообщениям СМИ, у орбитального корабля могло закончиться топливо, батарея MOM могла разрядиться выше безопасного рабочего предела, или автоматический маневр мог прервать связь. Проработав на Марсе восемь лет, MOM, также называемый Mangalyaan, намного превысил ожидаемый срок службы, составляющий всего от шести до 10 месяцев. Корабль был запущен в ноябре 2013 года и вышел на орбиту Марса в сентябре 2014 года.

Хотя ISRO еще не опубликовало официального заявления, источник в агентстве сообщил местной газете The Hindu, что «спутниковая батарея» разряжена и «связь с MOM потеряна».

«Недавно были последовательные затмения, в том числе одно, которое длилось семь с половиной часов», — сообщил изданию The Hindu неназванный источник в ISRO.

«Поскольку спутниковая батарея рассчитана на затмение продолжительностью всего около одного часа и 40 минут, более длительное затмение разрядит батарею сверх безопасного предела», — сказал газете другой неназванный чиновник.

MOM вышел из долгого апрельского затмения, но когда он восстановился, космический корабль, возможно, исчерпал оставшееся топливо. После запуска MOM нес около 852 кг топлива для питания своего основного двигателя и восьми двигателей меньшего размера, используемых для контроля высоты.

Существует также вероятность того, что сбой связи мог быть результатом того, что автоматизированная система MOM вывела его из другого затмения, согласно комментариям неназванного чиновника в Times of India. Возможно, система заставила орбитальный аппарат совершить разворот, чтобы изменить направление, в результате чего обращенная к Земле антенна MOM была направлена ​​в сторону от нашей планеты, а космический корабль замолчал.

«Теперь мы пытаемся установить точную причину — будь то истощение топлива или невозможность связи антенны. Но одно можно сказать наверняка: мы больше не сможем восстановить космический корабль», — сказал неназванный старший научный сотрудник.

MOM была первой межпланетной миссией Индии и сделала ISRO лишь четвертым космическим агентством, вышедшим на орбиту вокруг Марса. Космический корабль прибыл к Марсу как раз вовремя, чтобы поймать прохождение кометы Сайдинг Спринг 19 октября 2014 года. Основная цель миссии состояла в том, чтобы проверить технологию, необходимую для межпланетных исследований, и использовать ее инструменты для изучения как поверхности Марса, так и атмосферы с орбиты.

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