Индия решила сократить импорт угля и нефти из рф: в чем причина

За последние полгода Индия, которая раньше редко покупала российскую нефть, стала вторым по величине клиентом после Китая.

Индийские нефтепереработчики впервые за четыре месяца сократили импорт энергетического угля из российской федерации*.

Об этом сообщает издание Reuters.

Учитывая, что за последние полгода, с начала полномасштабной войны в Украине, компании Запада прекратили закупки, поэтому нефтепереработчики Индии начали скупать все сорта российской нефти по скидочным ценам и стали вторым по величине клиентом, после Китая. Но теперь Индия решила сократить импорт, поскольку тарифы резко взлетели.

Аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак отметил, что производители Ближнего Востока снизили свои цены на поставки в октябре, чем также ударили по привлекательности российской нефти. Сейчас индийские компании начали делать больше закупок других сортов нефти из Западной Африки. Их привлекает и тот фактор, что ближневосточная нефть прибывает через неделю, а вот российскую приходится ждать около месяца.

«Курсор» писал ранее, что россия может найти новые рынки для примерно половины экспорта сырой нефти, ввоз которой будет запрещен Европейским Союзом с декабря.

Еще мы писали, что Соединенные Штаты Америки, страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз запретили морские перевозки российской нефти. Это будет одной из мер по установлению предельных цен на сырье из россии.