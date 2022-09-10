США, G7 и ЕС запретили морские перевозки российской нефти

Запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем заработает с 5 февраля 2023 года. Это будет одной из мер по установлению предельных цен на сырье из россии.

Соединенные Штаты Америки, страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз запретили морские перевозки российской нефти.

Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Отмечается, что запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем заработает с 5 февраля 2023 года и станет «одной из мер по установлению предельных цен на сырье из россии*».

В частности, ведомство заявило о возможности расследования в отношении покупателей российской нефти, которые платили цены выше установленного предела и сознательно предоставили ложные документы. Правительства, участвующие во введении ограничений, будут делиться такой информацией, чтобы помочь ее контролировать.

План ограничения цен, согласованный странами G7, предусматривает отказ стран-участниц в страховых, финансовых, брокерских, навигационных и других услугах для нефтяных грузов, цена которых превышает максимальную цену на нефть.

«Если поставщик услуг, не имеющий прямого доступа к информации о ценах, разумно полагается на свидетельство клиента, этот поставщик услуг не будет нести ответственность за возможные нарушения санкций из-за действий недобросовестных лиц, «которые пытаются нарушить ограничения или уклониться от него», — говорится в пособии министерства.

Как сообщал Курсор, российская федерация пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.

«Мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — заявил Новак. Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф. Также Курсор писал о том, что официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер прокомментировал остановку «Северного потока-1», назвав неисправность турбины лживым предлогом. По его словам, решение российской федерации остановить газопровод является циничным и в первую очередь демонстрирует то, что «Газпром» — ненадежный поставщик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!