Индонезия официально запретила секс до брака и черную магию: какое наказание грозит

В парламенте Индонезии ввели уголовное наказание не только за оскорбление президента, но и за внебрачные отношения.

В Индонезии внесены поправки к Уголовному кодексу, которые демонстрируют отход от религиозной терпимости и сдвиг в сторону фундаментализма.

Об этом сообщает The Guardian.

Парламент Индонезии одобрил закон, запрещающий добрачный секс, черную магию и оскорбления президента страны. Правозащитники охарактеризовали это как нарушение свобод и прав человека в стране.

Новый уголовный кодекс получил большинство голосов законодателей, а заместитель спикера выкрикнул «законно» и ударил молотком, сигнализируя, что текст одобрен.

Одними из самых резонансных статей недавно принятого кодекса являются криминализация добрачных и внебрачных половых отношений, а также сожительства не состоящих в браке пар. По такому обвинению может грозить до года тюрьмы. Запретят и сожительство пар до официального оформления отношений. Сообщить о таких преступлениях смогут только родственники.

Правозащитные группы протестовали против поправок, осуждая подавление гражданских свобод и сдвиг в сторону религиозного фундаментализма. Однако указ получил одобрение даже после того, как бизнес-группы предупредили, что это может нанести ущерб имиджу Индонезии как туристического и инвестиционного направления.

Представитель министерства законодательства и прав человека Альберт Ариес поддержал поправки перед голосованием, он считает, что закон защитит институты брака.

Законодатели расширили и часть о «богохульстве». Теперь преступлениями будут считаться «отступничество», «черная магия» и «отказ от своей религии». Также незаконно оскорблять чиновников и президента.

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