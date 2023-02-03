В небе над США обнаружен шпионящий китайский воздушный шар

В США обнаружен китайский воздушный шар-шпион.

Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты объявили, что Пентагон заметил шпионящий китайский шар, который пролетал над страной. Президент США Джо Байден приказал его перехватить, но Пентагон выступил против этого, предупредив об угрозе безопасности, связанной с обломками.

Американские официальные лица подтвердили, что Пентагон отслеживает полет китайского воздушного шара-шпиона, пролетающий над Соединенными Штатами. Они сообщили, что аэростат вошел в воздушное пространство США, по всей видимости, несколько дней назад.

Также поступила информация, что американские военные рассматривали возможность сбросить воздушный шар-шпион над Монтаной, но в конечном итоге решили не делать этого из-за потенциальной угрозы безопасности людей.

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