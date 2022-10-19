Инцидент возле Аляски: США подняли истребители на перехват бомбардировщиков россии

Соединенные Штаты подняли в воздух истребители, когда вблизи Аляски были замечены два стратегических бомбардировщика рф. Самолеты не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном воздушном пространстве.

Об этом говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Аляски (NORAD).

Согласно заявлению, этими самолетами оказались российские бомбардировщики Ту-95 Bear-H.

«NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые попадают в зону ПВО», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Командовании подчеркнули, что они не рассматривают как угрозу подобную деятельность россии в зоне распознавания североамериканских ПВО, а также не считают ее провокационной.

«Мы по-прежнему готовы применить ряд вариантов ответа для защиты суверенитета Северной Америки и Арктики», — отметили в Командовании.

Ранее Курсор писал, что глава Минобороны Великобритании срочно выехал в США. Журналисты предполагают, что целью визита может быть обсуждение общих проблемы безопасности, в том числе ситуации в Украине.

Курсор сообщал о том, что режим путина вызывает обеспокоенность Обамы. 44-ый президент США Барак Обама заявил, что линии связи между Белым домом и кремлем «такие же слабые, как и всегда» в течение длительного времени.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!