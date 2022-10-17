Режим путина вызывает обеспокоенность Обамы — СМИ

44-ый президент США Барак Обама заявил, что линии связи между Белым домом и кремлем* «такие же слабые, как и всегда» в течение длительного времени.

Российская власть владимира путина является более изолированной, чем кремлевский режим времен ссср.

Об этом заявил Обама сказал в подкасте Pod Save America, сообщает The Hill.

Обама в интервью подкасту «Pod Save America», который совместно ведут бывшие сотрудники администрации Обамы, что даже в некоторые напряженные моменты холодной войны было ощущение, что обе стороны могут взять телефон и работать по дипломатическим каналам для отправки «четких сигналов».

«Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который на самом деле является еще более централизованным, еще более изолированным и закрытым», — сказал он.

«Я думаю, президент рф владимир путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время», — продолжил он.

Обама сказал, что США находят способы восстановить часть связи, которая была утеряна, но линии связи остаются важными.

Комментарии бывшего президента о конфликте прозвучали после того, как администрация нынешнего президента США Джо Байдена одобрила новый раунд военной помощи Украине.

Ранее Курсор писал, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина* постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что применение россией ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям для нее и путина.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов. В списке есть кандидаты, которых может выбрать сам путин, а также те, кто займет его место, когда он будет свергнут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!