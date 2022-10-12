Иран арестовал предполагаемого шпиона в пользу Израиля

В городе Керман арестован человек, «шпионящий в пользу Израиля».

Агентство Reuters сообщило , что человек, «шпионящий в пользу сионистского режима», был арестован накануне в центральном иранском городе Керман спецслужбами Революционной гвардии.

«Это лицо планировало совершить диверсию, чтобы подорвать безопасность провинции Керман», — заявил главный прокурор провинции Керман полуофициальному информационному агентству Tasnim. Он не подтвердил национальность задержанного.

Чиновник Ибрахим Хамиди заявил, что подозреваемый планировал провести «меры по борьбе с безопасностью» в этом районе.

«Обвиняемый совершил несколько поездок в разные страны с целью передачи информации и подготовки к проведению антиохранных и диверсионных мероприятий посредством общения с сотрудниками разведки, а последняя его поездка была в соседнюю страну», — добавил представитель судебной власти.

Хамиди заявил, что подозреваемый общался с израильскими военными и разведывательными организациями через Интернет и с помощью зашифрованного программного обеспечения.

Согласно отчету, подозреваемый планировал покинуть Иран и встретиться с израильской разведкой в ​​соседней стране, но был арестован до того, как смог это сделать.

Иран регулярно заявляет о задержании лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля, а иногда и в пользу США.

В августе 2019 года Иран посадил в тюрьму двух человек, в том числе британца с двойным гражданством, на 10 лет за шпионаж в пользу Израиля. В июне того же года Иран казнил бывшего подрядчика Минобороны Ирана за шпионаж в пользу правительства США.

В 2020 году Иран приговорил восемь активистов-экологов, в том числе иранца, который, как сообщается, также имеет британское и американское гражданство, к тюремному заключению на срок от 4-х до 10 лет по обвинению в шпионаже в пользу США.

В июле 2021 года Иран заявил , что его силы безопасности арестовали сеть агентов, работающих на Израиль, и изъяли тайник с оружием.

В августе министерство разведки Ирана арестовало 12 последователей запрещенной веры бахаи, обвинив их в том, что они являются «сионистскими шпионами».

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