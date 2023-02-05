Иран хочет построить военный завод в россии для производства беспилотников — WSJ

Москва и Тегеран продвигают планы по строительству в России нового завода, который сможет производить не менее 6000 дронов иранской разработки. для войны на Украине, что является последним признаком углубления сотрудничества между двумя странами, заявили официальные лица из страны, связанной с НАС По словам официальных лиц, в рамках их зарождающегося военного союза в начале января в Россию вылетела иранская делегация высокого уровня, чтобы …

Москва и Тегеран продвигают планы по строительству в России нового завода, который сможет производить не менее 6000 дронов иранской разработки. для войны на Украине, что является последним признаком углубления сотрудничества между двумя странами, заявили официальные лица из страны, связанной с НАС

По словам официальных лиц, в рамках их зарождающегося военного союза в начале января в Россию вылетела иранская делегация высокого уровня, чтобы посетить запланированное место для завода и обсудить детали, необходимые для запуска проекта. По словам официальных лиц, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для ПВО Украины.

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