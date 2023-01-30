Иран подозревает Украину в причастности к атаке на свои территории ‒ СМИ

Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника атаки на Исфахан.

Об этом сообщает Amwaj.media.

Тегеран официально не возложил вину за удар беспилотника по центральному городу Исфахан. Однако, как рассказал на условиях анонимности высокопоставленный политический источник в иранской столице, в числе потенциальных виновников подозревают Украину.

Любопытно, что недавно Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев по поводу удара БПЛА по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан, произошедшем 29 января.

Так, накануне советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что от последствий войны *россии против Украины не удастся уберечься ни ее авторам, ни соучастникам.

“Логика войны – неумолимая и убийственная. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: производство дронов и ракет, нефтепереработка. Украина же предупреждала», – написал он, после чего Иран вызвал временного поверенного в делах Украины.

Чуть позже представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинской стороне неизвестны причины взрывов в Иране, но одновременно с этим напомнил о последствиях поддержки российской агрессии.

По его словам, Киев предостерегал Иран, что выгода от сотрудничества с кремлем будет меньших размеров, чем последствия поддержки полномасштабного вторжения. Также он вспомнил о персидской народной мудрости: не делай другому зла, и себе не навредишь.

Также «Курсор» сообщал, что по Ирану ударили бомбардировщики-невидимки F-35, как считает военный эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!