Иран заявил, что амнистирует десятки тысяч обвиняемых

Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи распорядился об амнистии или сокращении сроков тюремного заключения для «десятков тысяч» людей, задержанных в ходе общенациональных антиправительственных протестов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «согласился объявить амнистию и смягчить приговоры десяткам тысяч обвиняемых и осужденных в связи с недавними инцидентами».

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что в воскресенье верховный лидер Ирана распорядился об амнистии или сокращении сроков тюремного заключения для «десятков тысяч» людей, задержанных в ходе общенациональных антиправительственных протестов, сотрясающих страну, впервые признав масштаб репрессий.

Указ аятоллы Али Хаменеи, являющийся частью ежегодного помилования верховного лидера перед годовщиной Исламской революции 1979 года в Иране, появился в связи с тем, что власти еще не сообщили, сколько людей они задержали во время демонстраций. Государственные СМИ также опубликовали список предостережений в отношении приказа, согласно которому будут дисквалифицированы лица, имеющие связи за границей или обвиняемые в шпионаже, — обвинения, которые были встречены широкой международной критикой.

Хаменеи «согласился предложить амнистию и смягчить приговоры десяткам тысяч обвиняемых и осужденных в связи с недавними инцидентами», — сообщило государственное информационное агентство IRNA в сообщении на фарси. В более позднем отчете IRNA, переданном его англоязычной службой, говорится, что помилование и смягчение приговоров были предназначены для «десятков тысяч осужденных, включая арестованных во время недавних беспорядков в Иране». Власти не сразу признали несоответствие в отчетах.

Ранее Курсор писал, что в ЕС рассказали, что ждет рф после введения нового пакета санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, «Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться».

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Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!