Иран и россия договорились производить ударные беспилотники на территории рф — СМИ

Приобретя собственную сборочную линию, россия может резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений, которые в последние недели изменили характер войны.

После нескольких недель нападений на украинские города с помощью беспилотников иранского производства москва* достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных боевых самолетов на территории россии.

Об этом сообщает The Wahington Post, ссылаясь на новые разведывательные данные, полученным американскими и другими западными службами безопасности.

Отмечается, что российские и иранские официальные лица завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро продвигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

«По словам официальных лиц, соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет представлять собой дальнейшее углубление российско-иранского союза, который уже оказал решающую поддержку военной кампании москвы в Украине. Приобретя собственную сборочную линию, россия может резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений, которые в последние недели изменили характер войны», — пишет издание.

По словам представителей разведки, с августа Россия развернула против Украины более 400 боевых беспилотников иранского производства, причем многие из этих самолетов использовались для ударов по объектам гражданской инфраструктуры, таким как электростанции.

«Вынужденная покинуть украинскую территорию, захваченную ее войсками в начале войны, москва перешла к стратегии безжалостных воздушных атак на украинские города, используя комбинацию крылатых ракет и самоподрывающихся беспилотников, начиненных взрывчаткой, для отключения электричества и водопровода для миллионов людей», — говорится в материале.

Отмечается, что для москвы соглашение с Ираном могло бы удовлетворить острую потребность в высокоточном оружии, которых не хватает после девяти месяцев боевых действий. По словам официальных лиц, договоренность также предлагает существенные экономические и политические выгоды для Ирана.

«В то время, как Тегеран стремился изображать себя нейтральным в конфликте на Украине, появление беспилотников иранского производства над украинскими городами вызвало угрозы новых экономических санкций со стороны Европы. По словам официальных лиц, лидеры Ирана могут полагать, что смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собираться в россии», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Великобритании обрушился с критикой на Иран за «распространение кровопролития» и пообещал сотрудничать с союзниками, чтобы противостоять Тегерану.

Украина и ее западные союзники обвинили Иран в поставке рф беспилотников, которые, по их словам, москва использовала в последние недели для совершения атак на Украине.

Ранее Курсор информировал о том, что в Украине заявили о приостановке Ираном поставок рф своих дронов и ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!