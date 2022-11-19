Министр иностранных дел Великобритании обрушился с критикой на Иран

Выступая в Бахрейне, Джеймс Клеверли клянется, что Великобритания будет работать со своими союзниками по всему региону, чтобы противостоять Тегерану.

В субботу министр иностранных дел Великобритании обрушился с критикой на Иран за «распространение кровопролития» и пообещал сотрудничать с союзниками, чтобы противостоять Тегерану, обращаясь к лидерам в Бахрейне.

Украина и ее западные союзники обвинили Иран в поставке рф* беспилотников, которые, по их словам, москва использовала в последние недели для совершения атак на Украине.

Ранее в этом месяце Тегеран признал, что отправил беспилотники, но настаивал на том, что они были поставлены до вторжения россии.

«Поставляемое Ираном оружие угрожает всему региону, — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на ежегодной конференции «Манамский диалог» в Бахрейне. — Режим прибегает к продаже россии вооруженных беспилотников, которые убивают мирных жителей в Украине».

Растущая критика вызвана тем, что Иран борется с массовыми протестами — крупнейшими за последние годы — после смерти в сентябре 22-летней Махсы Амини, которая была арестована печально известной иранской полицией нравов за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода для женщин.

«Иранские правители сеют кровопролитие и разрушение по всему региону вплоть до Киева, — сказал Клеверли. — Великобритания полна решимости работать вместе с нашими друзьями, чтобы противостоять иранской угрозе».

В понедельник ЕС наложил санкции на более чем 30 высокопоставленных иранских чиновников и организаций в связи с подавлением Тегераном протестующих и поставкой беспилотников в рф.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков почти на миллион шекелей.