Иран и Украина провели встречу относительно поставок дронов россии — СМИ

В Киеве пытаются убедить Тегеран, что последствия соучастия в агрессии будут несоизмеримыми с потенциальными выгодами от сотрудничества с рф.

Эксперты из Ирана и Украины встретились, чтобы обсудить информацию об использовании россией* иранских ударных беспилотников в войне против Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

«Такая встреча экспертов действительно состоялась. Я не могу разглашать детали, но могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать решительные меры для недопущения использования россией иранского оружия для войны против Украины», — сказал дипломат.

По словам Николенко, Украина проинформировала Иран о том, что «последствия соучастия в российской агрессии будут несоизмеримыми с потенциальными выгодами от сотрудничества с россией».

Как сообщал Курсор, президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.

Также Курсор информировал о том, что суд Ирана приговорил антиправительственного протестующего к смертной казни и приговорил к тюремному заключению еще пятерых. Это произошло 13 ноября, в воскресенье, на фоне продолжающихся беспорядков в стране. Постановление, вероятно, является первым смертным приговором в судебных процессах над лицами, арестованными за участие в протестах.