Президент Израиля призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана

Он сделал это на пресс-конференции с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом после заявления иранского коллеги. Согласно последнему, Тегеран не заключит сделку, если в наблюдательном органе ООН не прекратят расследовать в отношении искусственных частиц урана, обнаруженных на незаявленных объектах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Независимость МАГАТЭ имеет решающее значение. Его следует строго соблюдать, включая его способность расследовать нарушения ядерных разработок в Иране. Сегодняшнее заявление президента Ирана совершенно ясно: в нем говорится: «Мы не уважаем независимость Международного агентства по атомной энергии в расследовании открытых дел», которые являются крупными делами, связанными с обогащенным ураном, обнаруженным инспекторами МАГАТЭ», – заявил Герцог.

Президент Израиля призвал международное сообщество сделать все для обеспечения независимости МАГАТЭ и лишения Ирана ядерного оружия.

Отметим, что Герцог находился в Швейцарии, где недавно сотни пропалестинских активистов протестовали перед мероприятием Всемирной сионисткой организации, посвященному 125-летию Первого сионистского конгресса.

Ранее бывший глава Моссада Йоси Коэн заявил, что иранский режим лжет всему миру.

Кроме этого, «Курсор» сообщал, что нынешний глава Моссада Давид Барнеа посетит США, потому что Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерной сделки.

Также недавно журналисты получили информацию о подробностях ядерного соглашения с Ираном, о чем читайте здесь.