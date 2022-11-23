Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии — СМИ

Сообщается, что полковник Давуд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Высокопоставленный иранский военный и ракетный эксперт был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска. Такое заявление выпустил Корпус стражей исламской революции сегодня утром, сообщает The Jerusalem Post.

КСИР заявил, что за взрывом стоит Израиль, заявив, что ответит на атаку. В заявлении говорится, что «преступный и фальшивый» сионистский режим понесет ответ за «зверства».

По сообщению информационного агентства Tasnim, офицер был идентифицирован как полковник Давуд Джафари, который служил советником Воздушно-космических сил КСИР в Сирии.

Иранские офицеры и вооруженные силы находятся в Сирии уже несколько лет. Первоначально Иран направил туда войска, чтобы помочь Башару аль-Асаду подавить восстание против его режима, но иранские войска остались в рамках усилий КСИР по созданию баз, с которых они могут угрожать Израилю и атаковать его.

СМИ сообщали, Израиль якобы неоднократно наносит удары по иранскому окопу в Сирии. Например, 8 ноября, по сообщениям, 25 поддерживаемых Ираном боевиков были убиты и еще 10 получили ранения в результате нападения, которое, по утверждению ливанских СМИ, было совершено Израилем. Атака была направлена ​​против поставок иранского топлива в Ливан.

ЦАХАЛ продолжает кампанию по подрыву деятельности Ирана в Сирии. Кампания направлена ​​на то, чтобы подорвать стремление Ирана к региональной гегемонии, а также помешать Тегерану разместить своих марионеток в Сирии.

Ранее Курсор писал, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу. Командующий иранским режимом Революционной гвардии в провинции Исфахан заявил в воскресенье, что теократическое государство стремится похитить Биньямина Нетаниягу и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.

Курсор также сообщал, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране. Заявление было сделано на следующий день после того, как семь человек были убиты в юго-западном городе Изех. Государственные СМИ назвали это «террористической атакой».