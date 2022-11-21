Иран нанес ракетный удар по автономному Курдскому региону Ирака

Сегодня рано утром иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обстрелял штаб-квартиру «диссидентских групп» в Иракском Курдистане с помощью беспилотников и ракет.

Об этом сообщает Reuters.

КСИР атаковали базы иранской курдской оппозиции в курдском регионе Ирака после того, как смерть курдской женщины Махсы Амини 16 сентября вызвала общенациональные беспорядки.

Иран обвинил базирующихся в Ираке курдских боевиков в разжигании беспорядков и угрожал нанести ракетные удары по вооруженным иранским курдским диссидентам.

Согласно сообщению полуофициального информационного агентства Fars, КСИР нанес удары по военным базам в курдском автономном районе Ирака с целью уничтожить объекты, которые были частично разрушены в ходе предыдущих атак.

Центральное командование США осудило нападение.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 14 ноября, Иран нанес ракетный удар по северному Ираку. Ракеты, выпущенные из Ирана, были нацелены на базы изгнанной иранской курдской оппозиционной группы в соседнем Ираке. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения, сообщили местные власти. Это была последняя из серии подобных атак за последние недели.

Курсор также писал, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране. Заявление было сделано на следующий день после того, как семь человек были убиты в юго-западном городе Изех. Государственные СМИ назвали это «террористической атакой».