Теракт в Ариэле: озвучены новые подробности

Количество пострадавших в результате ножевого теракта в промышленной зоне Ариэля возросло. По предварительным данным, пострадали пять человек: двое в критическом состоянии, еще трое находятся в состоянии тяжелой степени тяжести. Всех пятерых эвакуировали в больницу Биллинсон.
Изначально сообщалось, что в нападении участвовали двое террористов в двух сценах: один действовал на заправке на территории промзоны, а второй — у ворот промзоны. Однако, в ЦАХАЛе заявили, что атаку, скорее всего, совершил один террорист.
Из сообщений следует, что после нападения террорист сумел скрыться. Он угнал машину, начал движение по шоссе 5 и вскоре попал в автомобильную аварию. По сообщению МАДА, в результате аварии 50-летний мужчина получил тяжелые ранения. После ДТП террорист вышел из автомобиля и был застрелен силами безопасности.
Ранее Курсор писал, что Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле.