Теракт в Ариэле: озвучены новые подробности

В результате атаки в Ариэле пострадали 5 человек: двое в критическом состоянии и трое в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в результате ножевого теракта в промышленной зоне Ариэля возросло. По предварительным данным, пострадали пять человек: двое в критическом состоянии, еще трое находятся в состоянии тяжелой степени тяжести. Всех пятерых эвакуировали в больницу Биллинсон.

Изначально сообщалось, что в нападении участвовали двое террористов в двух сценах: один действовал на заправке на территории промзоны, а второй — у ворот промзоны. Однако, в ЦАХАЛе заявили, что атаку, скорее всего, совершил один террорист.

הפיגוע באריאל | שתי זירות באירוע: מחבל דקר ישראלים בתחנת דלק ונורה, מחבל נוסף השתלט על רכב, גרם לתאונה בכביש 5 — ונוטרל@ItayBlumental @roysharon11 pic.twitter.com/FyVLP4jwO6 — כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2022