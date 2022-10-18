Иран передаст россии еще больше дронов и ракет, чтобы бросить вызов Западу: Reuters

Иранский дипломат утверждает, что Тегаран не занимает сторону в войне Украины против рф.

Журналисты узнали от высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов, что Иран пообещал *россии дополнительные дроны и ракеты «земля-земля».

Об этом сообщает Reuters.

Это делается для того, чтобы противостоять странам Запада.

«Где они используются – это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-либо сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим прекращения кризиса дипломатическими средствами», – сказал дипломат.

Также «Курсор» сообщал о том, что Украина разрывает дипотношения с Ираном.

Помимо этого, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!