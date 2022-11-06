США направили военные самолеты в сторону Ирана

Военные самолеты США в качестве вооруженной демонстрации силы летят в сторону Ирана.

Об этом сообщает издание Washington Post.

Это произошло после сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии.

Несмотря на яростную реакцию на принятое в прошлом месяце Саудовской Аравией решение о сокращении добычи нефти перед лицом глобального дефицита и угроз возмездия, администрация Байдена намерена поддержать тесные отношения в области безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом.

«Эти действия будут иметь определенные последствия», — заявил президент Байден после того, как С.Аравия на встрече энергетического картеля ОПЕК+ согласилась сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день.

Но связи в сфере безопасности и разведки являются стержнем американо-саудовских отношений, и представители министерства обороны в Вашингтоне обеспокоены тем, что могут означать нынешние события.

Ранее Курсор писал, что Саудовская Аравия предупредила США об атаке Ирана на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупредив о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве, что привело к повышению уровня боевой готовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Ранее наша редакция сообщала, что Хаменеи обвинил Израиль и США в «спланированных» беспорядках в Иране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что смерть 22-летней Махсы Амини была «горьким инцидентом», но беспорядки были «спланированы».