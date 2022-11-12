Путин поговорил по телефону с президентом Ирана: о чем шла речь

Накануне в Украине заявили, что Тегеран приостановил поставки рф своих дронов и ракет.

Президент российской федерации владимир путин* провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили «активизацию сотрудничества» между странами.

Об этом сообщает российское информагентство тасс.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора стороны «обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая активизацию сотрудничества в политической и экономической областях».

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, накануне советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российская федерация на войне в Украине несет большие потери, а также испытывает трудности с боеприпасами. В связи с этим, она обратилась за помощью к Ирану, который предоставил агрессору партию дронов-камикадзе. Но сейчас поставки оружия, в частности баллистических ракет, страна приостановила.

По словам Арестовича, Иран притормозил поставки оружия россиянам по уже заключенным контрактам, отметив, что это очень хорошая новость для Украины.

Курсор писал ранее, что российская федерация отправила 140 млн евро наличными и несколько захваченных британских и американских вооружений в Иран в обмен на десятки смертоносных беспилотников, которые рф использует в войне против Украины.

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