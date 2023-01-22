Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает Anadolu.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

В ответ на вопрос о возможности выхода из Договора или выводе наблюдателей МАГАТЭ из страны как контрмеру на решение Европарламента против Ирана глава иранского МИД заявил, что страна может рассмотреть все варианты.

«Некоторые европейские дипломаты, такие как министр иностранных дел Германии, работают, хотя и не имеют достаточного опыта. Если они не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты», — сказал Абдоллахиян.

Он добавил, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил ему недавно во время телефонного разговора, что в ЕП не стремились к реализации принятого решения, оно было лишь выражением эмоционального подхода ряда представителей Европарламента.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!