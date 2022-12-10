Еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии

Правительство Австралии ввело санкции согласно «Акту Магнитского» против 13 физических и двух юридических лиц из россии* и Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба министра иностранных дел Австралии Пенни Вонга.

Отмечается, что это стало ответом на нарушение прав человека Тегераном и вторжением россии в Украину.

Санкции, в частности, введены против иранской полиции морали, проправительственной полувоенной организации Басидж и шести человек, причастных к жестокому подавлению протестов, которые вспыхнули в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини.

Ограничения также были введены против семерых российских граждан, причастных к покушению на убийство бывшего российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Кроме того, Австралия присоединяется к партнерам и объявляет о дальнейших целевых санкциях против трех иранских физических лиц и одной компании, причастных к поставке беспилотников россии для использования против Украины.

В сообщении, в частности, отмечается, что россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры с намерением лишить украинский народ электроэнергии, тепла и воды в условиях зимы.

«Правительство Австралии призывает страны повлиять на россию, чтобы остановить ее незаконную, аморальную войну. Австралия поддерживает народ Украины и народ Ирана, и мы используем все имеющиеся у нас стратегии защиты прав человека – от диалога и дипломатии до санкций – в соответствии с нашими ценностями и интересами», — подчеркнули в МИД Австралии.

Как сообщал Курсор, присутствие в иранских беспилотниках запчастей производства США, Японии и Израиля вызвало мировой скандал и разбирательство путей обхода санкций.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!