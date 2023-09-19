Иран привел в боевую готовность войска в провинции Восточный Азербайджан - СМИ

По данным журналистов, Иран готов поддержать Армению в боях против Азербайджана.

Иранские власти заявляют, что привели в боевую готовность свои войска в провинции Восточный Азербайджан.

Об этом сообщают иранские СМИ.

Как известно, Восточный Азербайджан находится на северо-западе Ирана и граничит с Арменией и Азербайджаном.

Тем временем член совета по межнациональным отношениям при президенте российской федерации богдан безпалько* заявил, что Иран может выступить против Азербайджана после начала его операции в Нагорном Карабахе.

"Может вмешаться даже Иран в боевые действия. Он пытается как-то работать в качестве противовеса Турции, а Турция поддерживает Азербайджан. Так что Тегеран тут явно будет выступать против Баку", – сказал безпалько.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран "готов поддержать" Армению в боях против Азербайджана, а 31-я пехотная дивизия "Ашура" Корпуса стражей Исламской Революции приведена в боевую готовность от Тебриза до Степанакерта – это 389 км по прямой до очага боевых действий.

Как сообщал Курсор, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Журналисты из Азербайджана распространили кадры уничтожения огневых точек, принадлежащих ВС Армении.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что министр обороны российской федерации сергей шойгу во вторник, 19 сентября, посетит с визитом столицу Ирана Тегеран. По данным СМИ, глава минобороны рф встретится с представителями командования Вооруженных сил исламской республики - в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!