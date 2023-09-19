Премьер-министр Армении рассказал, начнет ли его страна военные действия против Азербайджана

Ситуация в Нагорном Карабахе начинает обрастать новыми деталями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

"Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", – сказал он.

В МИД Армении обратились к членам Совета Безопасности ООН и дислоцированным в регионе миротворцам из *рф, призвав их предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии».

Кроме этого, Пашинян после созыва заседания Совета безопасности Армении заявил о начале Азербайджаном сухопутной операции в Нагорном Карабах. По его словам, азербайджанские военные пытаются прорвать линию соприкосновения с Нагорным Карабахом и взять под контроль населенные пункты. Он уточнил, что в Армении предвидели начало боевых действий в Нагорном Карабахе и находятся на связи с представителями НКР.

Также премьер-министр заявил, что Армения не получила из рф информацию о том, что Азербайджан намерен начать военные действия в Нагорном Карабахе. Правительство страны ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали, что в Азербайджане показали кадры уничтожения огневых точек Армении.

Также "Курсор" сообщал, что опубликованы видео последствия ракетных ударов Азербайджана по ВС Армении.

Помимо этого иранские СМИ сообщили, что министр обороны рф шойгу летит в Тегеран.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!