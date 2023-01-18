Иран раскрывает свою новую военную доктрину — СМИ

В недавнем интервью заместитель командующего иранской армией по вопросам обучения бригадный генерал Алиреза Шейх обсудил, как иранский режим относится к своей военной доктрине.

Интервью было опубликовано в Fars News, проправительственном СМИ, которое считается близким к КСИР. Иран постоянно занимается обучением и проведением учений. За последние две недели Иран провела два типа учений, одно из которых было посвящено военно-морским силам КСИР, а другое — более масштабным армейским учениям.

Недавнее интервью показывает, как Иран следует военной доктрине россии*, как учится у Пакистана и как он сосредотачивается на ракетах и ​​беспилотниках. Тегеран также предупреждает своих противников, что он практикует проведение рейдов, которые могут дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе, если Иран столкнется с более крупным конфликтом.

Вооруженные силы Ирана имеют несколько аспектов. Хотя у него есть традиционные вооруженные силы, такие как военно-морской флот, военно-воздушные силы и сухопутные войска, у него также есть силы КСИР. КСИР действует как военизированное формирование, как элитные силы, охраняющие режим, силы, находящиеся в авангарде некоторых ракетных и беспилотных технологий, и силы, которые проводят операции за границей в таких местах, как Ирак, Сирия, Ливан и Йемен. Таким образом, основная причина, по которой стоит понять доктрину, состоит в том, чтобы увидеть, как Иран понимает свою собственную военную роль.

Командир заявил, что недавние учения были важны, чтобы показать, что образование и подготовка новобранцев в Иране окупаются, добавив, что они помогают оттачивать тактику и стратегию. Затем Шейх обсудил будущую войну в регионе. Он говорит, что войны ведутся не «одной силой», а скорее включают общевойсковые и совместные силы, и в них будут задействованы все «ресурсы нации».

Он обсуждает важность противовоздушной обороны и объединения различных подразделений в комбинированные операции. Это означает, что Иран хочет иметь возможность использовать свой относительно небольшой военно-морской флот наряду с сухопутными войсками, военно-воздушными силами и, по-видимому, КСИР.

Командующий обсуждает подход Ирана к защите своей территории от любого нападения, которое может быть осуществлено с моря. Иран, похоже, больше всего опасается напряженности в Персидском заливе. Это означает, что она должна опасаться, что США или другие страны могут угрожать стране с моря. Командир говорит, что текущая доктрина обороны заключается в отработке «наступления» на страну в регионе. Он говорит, что любой стране, надеющейся достичь Ирана, придется пересечь «море крови».

«Политика обороны заключается в том, чтобы ни один враг не достиг нашей земли», — сказал он, назвав это «решительной обороной».

Шейх заявил, что Иран стал региональной беспилотной и ракетной державой. В этой оценке он обсуждает вещи, в которых Иран действительно преуспел. Тегеран экспортировал беспилотники в рф, хотя и не упоминает об этом. Он обсуждает, как Иран использовал беспилотники в недавних учениях, а также как он использовал их для наведения на макет корабля.

Он отмечает, что в стране успешно создана сложная многоуровневая система ПВО, включающая средства ПВО типа 3-й системы «Хордад». Очевидно, что Иран пытается интегрировать свои радары и системы обнаружения вместе с системой противовоздушной обороны.

Он добавил, что Иран пытается учиться у других стран. Он утверждает, что некоторые иранцы изучают наземные операции в Пакистане, и что он недавно посетил рф. Это откровение указывает на то, что Иран хочет извлечь уроки из войны россии против Украины.

Ранее Курсор писал, что Иран отправляет террористов Хизбаллы в Украину для помощи россии в атаках дронами — СМИ. Тегеран планирует направить в Украину 150 боевиков. Сейчас они находятся недалеко от границы Сирии с Ливаном.

Как сообщал Курсор, в рамках ирано-российского сотрудничества в рф планируют начать собственное производство беспилотников Shahed. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинской разведке известно, что москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов-камикадзе на территории рф. В частности, одним из городов, где намерены собирать беспилотники, будет город Тольятти, в котором действует несколько предприятий автомобильной промышленности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!