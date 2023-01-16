Иран отправляет террористов Хизбаллы в Украину для помощи россии в атаках дронами — СМИ

Тегеран планирует направить в Украину 150 боевиков. Сейчас они находятся недалеко от границы Сирии с Ливаном.

Тегеран планирует отправить боевиков «Хизбаллы» в Украину, чтобы помочь россии* в эксплуатации беспилотников иранского производства.

Об этом сообщает Jewish Press со ссылкой на источник, связанный с сирийской оппозицией.

Отмечается, что Иран планирует направить в Украину 150 боевиков «Хизбаллы», которые в настоящее время дислоцируются в Сирии, для оказания помощи россиянам в эксплуатации беспилотников иранского производства.

По словам источника, сейчас боевики, которые собираются направиться в Украину, собрались в селе Аль-Димасс, расположенном к западу от Дамаска недалеко от границы Сирии с Ливаном.

Как сообщал Курсор, в рамках ирано-российского сотрудничества в рф планируют начать собственное производство беспилотников Shahed. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он заявил, что украинской разведке известно, что москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов-камикадзе на территории рф. В частности, одним из городов, где намерены собирать беспилотники, будет город Тольятти, в котором действует несколько предприятий автомобильной промышленности.

Данилов добавил, что разведывательные службы многих стран сейчас выясняют, какими путями в иранских беспилотниках оказались запчасти, произведенные западными компаниями.

«Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию от определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что эти компании будут продолжать это делать. Тогда из чего они будут собирать свои дроны – это большой вопрос», — сказал Данилов.

Ранее Курсор писал, что путин приказал мобилизовать всех российских мужчин.

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