В Иране признали, что обогатили уран до 84%: говорят о «мирной ядерной программе»

Иран признал, что впервые достиг уровня обогащения урана до 84% чистоты, что поднимает Исламскую Республику на порог материала оружейного качества. Ранее, международные инспекторы предупреждали об этом, однако иранские власти отрицали обвинения.

Об этом пишет иранский сайт «Nour News«, связанный с Высшим советом национальной безопасности Ирана.

В своем заявлении Иран призывает МАГАТЭ не поддаваться «соблазну западных стран» и заявляет, что их ядерная программа является «полностью мирной». Скоро станет ясно, был ли доклад МАГАТЭ об обнаружении урана с 84-процентным обогащением на иранских обогатительных предприятиях ошибкой инспекторов или это была преднамеренная акция, созданная для политической атмосферы против Ирана перед заседанием совета МАГАТЭ. Заседание надзорного совета состоится 6 марта в Вене.

Пока не ясно, где происходило 84-процентное обогащение, однако МАГАТЭ заявило, что обнаружило два каскада современных центрифуг IR-6 на иранском подземном объекте Фордо, «соединенных между собой способом, который существенно отличается от режима работы, заявленного Ираном агентству в ноябре прошлого года». Иран также обогащает уран на своем ядерном объекте в Натанзе до 60 процентов чистоты, что по мнению экспертов по нераспространению уже является слишком высоким уровнем для гражданского применения.

Для создания оружейного урана требуется обогащение до 90 процентов. В настоящее время у Ирана достаточно урана, чтобы произвести несколько ядерных бомб, но для возможной миниатюризации и установки на ракету, потребуются еще несколько месяцев, согласно мнению экспертов.

Новые трения вокруг иранской ядерной программы происходят на фоне теневой войны между Ираном и Израилем. Биньямин Нетаниягу, который выступал за военные действия против Ирана, снова упомянул об этом на этой неделе.

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